Claude Monet in der Fondation Beyeler

Die grosse Monet-Ausstellung in der Fondation Beyeler in Riehen BS zeigt auch einige der berühmten Seerosen-Bilder. Die "Nymphéas", die Claude Monet in seinem Garten in Giverny gemalt hatte, leiten zum Spätwerk des französischen Impressionisten über. © KEYSTONE/EPA KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS