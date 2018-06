cleanuptogether – es wird immer sauberer

Zusammen mit euch werden seit letzter Woche Chipspackungen, Aludosen und Glacépapierli gesammelt. Diese zu finden, ist nicht schwer. Am See, in den Bergen, im Wald – überall liegt Abfall, den man mit wenig Aufwand entsorgen könnte. Könnte. Leider gibt es immer noch viele Leute, die das offenbar nicht auf die Reihe kriegen.

Morgen-Joe machte den Anfang

Das fiel auch Morgen-Joe von FM1 auf, als er in den letzten Wochen oft mit dem Hund unterwegs war. Die Flussufer waren verschmutzt und immer wieder tauchte der Hund mit einer liegengelassenen Pet-Flasche in der Schnauze auf. «So habe ich angefangen, jeweils einen grossen Plastiksack mitzunehmen, den Abfall zu sammeln und danach zu entsorgen», so Morgen-Joe. Darum hat er dazu aufgerufen, ihm zu helfen. Und Hilfe kam.

Toggenburg, Chur, Appenzell und Züri – überall wird gesammelt

Unterdessen hat die #cleanuptogether-Challenge ihre Kreise gezogen. Eine Schulklasse aus dem Toggenburg ist bereits letzte Woche auf Abfalljagd gegangen.

Sogar einen Wanderschuh fand die Schulklasse von Lehrerin Céline Doka. Dieser wurde aber bei der Talstation der Sellamat-Bahn abgegeben.« Vielleicht vermisst ihn ja jemand», so Doka. Ausserdem sind die Abfall-Sammler im Appenzell, Zürich und Chur unterwegs.

Auch Eli hilft

Dank dem FM1-Haus-Comedian Chäller gibt es nun auch prominente Hilfe. Durch die Nomination der Ex-Bachelorette Eli Simic, machte auch sie sich auf, Abfall einzusammeln. Hochschwanger und hochmotiviert. Das Video aller Abfallsammler seht ihr oben und auf der FM1-Facebookseite. Dort könnt ihr auch direkt eure Video mit dem Hashtag #cleanuptogether posten.

(dac)