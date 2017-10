Clooney mit Frau und Schwiegermutter

Am Sonntagabend feierte «Suburbicon» in Los Angeles Premiere. Beim Film Regie führte George Clooney (56), das Drehbuch stammt von Clooney und den Coen Brüdern («Fargo», «The Big Lebowski», «No Country for Old Men»). In den Hauptrollen sind Julianne Moore und Matt Damon zu sehen.

Zur Premiere brachte George Clooney nun gleich zwei Gäste mit: Die berühmte Menschenrechts-Anwältin Amal (39), seine Frau, und die Journalistin Baria Alamuddin, Amals Mutter.

