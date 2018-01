Christian Coleman gewann an den Weltmeisterschaften in London Silber noch vor Usain Bolt © KEYSTONE/AP/MARTIN MEISSNER

Der amerikanische Sprinter Christian Coleman unterbietet an einem Hallenmeeting in Clemson im US-Bundesstaat South Carolina den fast 20 Jahre alten Weltrekord von Maurice Greene über 60 m.Der 21-Jährige WM-Zweite über 100 m von London verbesserte in 6,37 Sekunden die am 3.