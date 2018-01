Cologna mit mehr als einer Minute Vorsprung ins Finale

Geht als klarer Leader ins Tour-Finale: Dario Cologna © KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Dario Cologna ist der vierte Gesamtsieg an der Tour de Ski unter normalen Umständen nicht mehr zu nehmen. In der vorletzten Etappe im Val di Fiemme führt der Bündner die Vorentscheidung herbei.Cologna beendete das Massenstartrennen über 15 km klassisch in Lago di Tesero im 4.