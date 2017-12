Comeback von Djokovic verzögert sich

Novak Djokovic bei einer Medienkonferenz Ende Juli in Belgrad © KEYSTONE/EPA AFP POOL/ANDREJ ISAKOVIC / POOL

Die Rückkehr von Novak Djokovic verzögert sich. Die ehemalige Weltnummer 1 aus Serbien sagt seine Teilnahme am Exhibition-Turnier in Abu Dhabi ab. Djokovic leidet noch immer an Ellbogen-Problemen. «In den letzten paar Tagen begannen die Schmerzen.