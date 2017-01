Comeback von Vonn schon in Altenmarkt-Zauchensee

Lindsey Vonn kehrt bereits dieses Wochenende in den alpinen Ski-Zirkus zurück © KEYSTONE/AP/ALESSANDRO TROVATI

Lindsey Vonn kehrt schon am kommenden Wochenende in Altenmarkt-Zauchensee in den Ski-Weltcup zurück.«Worte können nicht beschreiben, wie sehr ich mich darauf freue, wieder auf die Piste zurückzukehren», sagte Lindsey Vonn gegenüber dem TV-Sender Eurosport.