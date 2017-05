© www.moritz-neumeier.de

Er war schon bei Stefan Raab zu Gast und jetzt kommt er ins FM1-Land. Der norddeutsche Comedian Moritz Neumeier nimmt in seinem Comedy-Programm kein Blatt vor den Mund ist so schön radikal und unterhaltsam zugleich. Am Dienstag, 30. Mai steht er ab 20.30 Uhr in der Militärkantine in St. Gallen auf der Bühne.