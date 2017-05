Warten am Flughafen Sydney: Nach dem Zusammenbruch eines Computersystems kam es zu Verzögerungen bei der Passkontrolle. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/BRITTA CAMPION

Ein weltweit eingesetztes Computersystem zur Überprüfung von Pässen ist Berichten zufolge zusammengebrochen und hat am Montagmorgen an Flughäfen in Australien für grosse Verspätungen gesorgt.