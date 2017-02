Costa-Literaturpreis geht wieder an Barry

Der irische Autor Sebastian Barry hat für "Days without End" zum zweiten Mal den Costa-Preis erhalten. © KEYSTONE/AP/ALASTAIR GRANT

Der irische Dramatiker und Romanautor Sebastian Barry ist zum zweiten Mal mit dem renommierten Costa-Literaturpreis ausgezeichnet worden. Der 61-Jährige werde für seinen Roman «Days Without End» geehrt, gab die Jury am Dienstagabend in London bekannt.