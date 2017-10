Costa Rica an der WM-Endrunde 2018 in Russland

Costa Rica (links Goalie) Keylor Navas, rechts Teamkollege Kendall Waston) bejubelt die Qualifikaition für die WM 2018 in Russland © KEYSTONE/AP/MOISES CASTILLO

Costa Ricas Nationalmannschaft qualifiziert sich mit einem 1:1 (0:0) gegen Honduras für die WM-Endrunde in Russland.Erst in der Nachspielzeit erlöste Verteidiger Kendall Watson (90.) die Gastgeber mit seinem Ausgleichstreffer, nachdem Honduras’ Stürmer Eddie Hernandez die Gäste in der 67.