Costa Ricas Präsident greift in die Tasten und lädt Emma Stone ein

Costa Ricas Präsident Luis Guillermo Solís kann auch Klavier spielen. (Bild Facebook) © Facebook

Costa Ricas Präsident Luis Guillermo Solís hat die US-Schauspielerin Emma Stone in sein Heimatland eingeladen. In einem am Donnerstag veröffentlichten Video sitzt der Staatschef am Flügel und spielt das Stück «City of Stars» aus Stones neuestem Film «La La Land».