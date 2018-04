Country & BBQ Festival 2018 in Schaan

Eröffnet wird das Festival am Freitag den 18. Mai mit dem Country & BBQ Dinner. Barbecue «all you can eat» präsentiert vom Restaurant PUR. Ein wahrer Gaumenschmaus für Mund und Ohren! Chefkoch Christian Zickler wird die Smoker und Grills wieder zum Glühen bringen.

Begleitet wird das Dinner von der Australischen Country Legende JEFF TURNER und dem Mädchenschwarm TOBEY LUCAS. Die rund 300 limitierte Sitzplätze sind im Vorverkauf und an der Abendkasse erhältlich.

Am Samstag findet das Country & BBQ Festival im Lindahof und vor dem Rathaus statt. Der familienfreundliche Samstag lädt Familien & Linedancer zum Tanzen, Essen, Kinderschminken, Lassowerfen, Kutschenfahren und Ponyreiten ein. Diverse Aussteller zum Thema sowie ein Berufscowboy werden die Besucher vom wahren Wilden Westen träumen lassen.

Die Country Bands «Roberts & Roberts» und die „Nevada Country Band“ aus dem Heidiland werden das LineUp eröffnen. Danach werden vier national bekannte Country Grössen in der Formation SWISS HIGHWAYMEN das Publikum in Stimmung bringen, bevor der aus Nashville (USA) angereiste Charismatische Country-Star RAY SCOTT mit seiner US Band als Highlight des Abends auf die Bühne tritt.

Der Eintritt am Samstag ist bis 16.00 Uhr frei, danach gilt allgemeine Ticketpflicht.

Tickets sind erhältlich unter: www.countryandbbqfestival.com