Gemäss dem britischen Sender BBC dürfte der FC Liverpool inklusive Boni rund 140 Millionen Pfund (ca. 158 Mio. Euro) einnehmen.

Im Sommer hatte der FC Barcelona von Borussia Dortmund den Stürmer Ousmane Dembélé für 105 Millionen Euro verpflichtet.

Coutinho hat für Liverpool in dieser Saison in 14 Einsätzen in der Premier League sieben Tore erzielt und sieben Assists gegeben. Allein im Dezember gelangen ihm in der Meisterschaft vier Treffer und fünf Vorlagen.

