covfeve, China und ganz viel Schotter

Diese drei letzten Worte beschreiben den POTUS Donald Trump ziemlich treffend. Nicht aus der Sicht seiner politischen Gegner, sondern für die Menschen, die den Geschäftsmann in erster Linie als unterhaltsamen Scherzbold sehen. Wir haben einige schräge Momente der Trump-Ära für euch zusammengefasst.

1. Donald verprügelt CNN

Schon vor seiner überraschenden Wahl zum Präsidenten machte Donald Trump nie einen Hehl daraus, dass er Medien nicht leiden kann. FOX News, das rechts eingestellte, konservative Fernsehen in den USA, sieht er sich allerdings praktisch täglich an und spart auf Twitter nicht mit Lob. Fun Fact: Donald Trumps Lieblingsformat ist «Fox & Friends». Ein Frühstücksfernsehen. Kritisch berichtende Medien, wie ABC oder CNN kriegen ihr Fett weg. Letzteres wurde in einem seiner Tweets sogar regelrecht verprügelt.

2. Donalds #covfeve

Wenn in Millionen von Jahren Aliens unseren ausgestorbenen Planeten besuchen, dürfte die Entdeckung dieses Wortes für ordentlich Verwirrung unter den extraterrestrischen Besuchern sorgen. Covfeve. Was es genau bedeutet, weiss bis anhin wohl niemand ausser Trump selbst. Gewisse Leute mutmassen, dass es sich um einen Tippfehler handelt. Trump wird unterstellt, das englische Wort «coverage» (Berichterstattung) getippt haben zu wollen. Was genau schief gegangen ist, wird wohl ein Mysterium unserer Zeit bleiben.

that was the moment Trump became prsiduvhirw pic.twitter.com/fKVPPNVFH0 — Anthony Smith (@AnthonyBLSmith) May 31, 2017

3. Donald, der Gifdump

Es gibt wohl keinen Präsidenten in der Geschichte der Welt, der innerhalb kürzester Zeit Vorlage für einen solchen Fundus an GIFs wurde.







4. Donald, der Schubser

Hat er, oder hat er nicht? Auf Twitter wurde im Mai dieses Jahres heiss debattiert. Es sieht wirklich so aus, als würde Trump den montenegrinischen Premierminister aus dem Weg räumen, um sich an die Spitze der Gruppe zu drängen.

Did Trump just shove another NATO leader to be in the front of the group? pic.twitter.com/bL1r2auELd — Steve Kopack (@SteveKopack) May 25, 2017

5. Donalds Milliarden

Donald Trumps Reden werden ähnlich heiss diskutiert, wie seine Tweets. Und sie sind teilweise genau so unverständlich. Der Präsident der USA spricht zu seiner Gefolgschaft, zu Journalisten, zu anderen Politikern gleichermassen so, als hiessen sie alle Steve und er hätte sie gerade nach dem sechsten Bier in einer Bar kennengelernt. Ausserdem wiederholt er zwei markante Worte immer wieder: «Billions» und «China». Zwei News-Portale haben sich die Mühe gemacht, sämtliche «Chinas» und «Billions» heraus- und zusammenzuschneiden.

Hier das Video von «Vice» aus diesem Jahr.

Und hier das «Original» der «Huffpost» von 2015.

6. Donald und der Reichtum

Schon vor seiner Wahl zum US-Präsidenten hat Donald Trump etliche Male für Schlagzeilen gesorgt. Das wollen wir euch nicht vorenthalten. Das Video auf Youtube ist nur gerade sechs Sekunden lang. Es stammt aus dem Jahr 2011. Donald Trump gab damals gegenüber dem Fernsehsender ABC News ein Interview in seinem Privatjet. Als die Journalistin ihn fragte, ob er denn das nötige Geld für einen Präsidentschaftswahlkampf hätte, antwortete er: «Teil meiner Schönheit ist es, dass ich sehr reich bin.»

7. Donald kritisiert «Fake News»

Manche will er verprügeln, andere werden kritisiert. Und wenn die Journalisten in der Menge sich wehren wollen, heisst es: «Ruhe! Ruhe! Ruhe!»

8. Donald, der Rowdy

Dieser Clip stammt ebenfalls aus der Zeit vor Trumps Wahl zum Präsidenten. Während seines Wahlkampfes erzählt Trump seinen Supportern von einem Journalisten, den er kennt. Er imitiert dabei seine Gestik und Mimik. Der Reporter ist allerdings körperlich behindert und fand Trumps Nachgeäffe nicht sehr lustig.

