Crash fordert eine Verletzte

Um 11:50 Uhr ist am Dienstag eine 32-jährige Frau mit ihrem Auto aus der Bleichestrasse nach links in die Staatsstrasse abgebogen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Auto eines 50-Jährigen, der auf der vortrittsberechtigten Staatsstrasse in Richtung Gams unterwegs war.

Die 32-Jährige fuhr in dem Moment aus der mit «Stopp» gekennzeichneten Strasse in die Staatsstrasse ein, als der 50-Jährige gerade vorbeifuhr. Das Auto der 32-Jährigen stiess frontal mit der rechten Autoseite des 50-Jährigen. Dessen Auto fuhr über das rechtsseitige Trottoir und kollidierte mit einem Gartenzaun. Durch die Kollision verletzte sich die 32-Jährige leicht. Sie wurde durch die Rettung ins Spital gebracht. Es entstand Sachschaden in der Höhe von rund 22’000 Franken.

(red./KapoSG)