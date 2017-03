Crash-Test in der Waadt zur Unfallprävention

Beim Crash-Test prallte ein Auto mit Tempo 60 in die Aufpralldämpfer vor einem Signalisationsfahrzeug in der Waadt. © KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Wer sich beim Autofahren von seinem Smartphone ablenken lässt, bringt auf der Autobahn Bauarbeiter in Gefahr. Das haben der Kanton Waadt und der TCS am Mittwoch bei einem Crash-Test in der Nähe von Lausanne gezeigt.