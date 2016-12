Helene Fischer erfreut bei Sports Awards

An sie und ihren glänzenden Auftritt werden sich insbesondere die männlichen Gäste der Credit Suisse Sports Awards 2016 gerne zurückerinnern: Schlagersängerin Helene Fischer. © Keystone/ENNIO LEANZA

Mit ihrer «Hallelujah»-Interpretation im Glitzerkleid hat Helene Fischer am Sonntagabend das Publikum an den Credit Suisse Sports Awards begeistert. Handballer Andy Schmid hätte die Schlagersängerin am liebsten nach Hause chauffiert.