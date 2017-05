Der Rheintaler Künstler Crimer macht Musik wie aus den 80er-Jahren. © zVg

Der neue Shooting-Star am Schweizer Pophimmel, CRIMER spielt am Samstag, 03.06.2017 live am “Musig uf de Gass” in St. Gallen. Mit seinem Hit “Brotherlove” ist er Momentan aus dem Radio nicht mehr weg zu denken. Tauche mit seinem Sound nochmals ein in das Gefühl der 80er und 90er Jahre ein und geniesse Popmusik in Reinkultur.