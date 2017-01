Cristiano Ronaldo zum vierten Mal Weltfussballer des Jahres

Ronaldo erhielt die prestigeträchtige Trophäe für den besten Fussballer des Kalenderjahres 2016 an der FIFA-Gala in den Zürcher TPC-Studios von FIFA-Präsident Gianni Infantino überreicht. Der 31-Jährige, der im Frühjahr mit Real Madrid die Champions League gewonnen hat und im Sommer mit Portugal Europameister wurde, folgt auf Messi, der zwei Tage vor dem Rückspiel gegen Athletic Bilbao im spanischen Cup (Hinspiel: 1:2) wie seine Teamkollegen vom FC Barcelona kurzfristig auf die Reise nach Zürich verzichtete.

Ronaldo erzielte im Kalenderjahr 2016 55 Pflichtspieltore, davon 13 für das Nationalteam. Im Dezember war er schon mit dem Ballon d’Or ausgezeichnet worden, den das französische Fachmagazin «France Football» nach sechs Jahren wieder unabhängig von der FIFA verleiht. Mit 34,54 Prozent der Stimmen verwies Ronaldo seinen Rivalen Messi (26,42 Prozent) deutlich auf den 2. Platz. Griezmann, mit Frankreich immerhin im EM-Final und mit Atletico Madrid Champions-League-Finalist, war mit 7,53 Prozent chancenlos.

Trainer des Jahres ist Claudio Ranieri, der Leicester City im Frühjahr 2016 sensationell zum englischen Meistertitel geführt hat. Ranieri erhielt für sein Meisterstück den Vorzug vor Zinédine Zidane, Ronaldos Klubtrainer bei Real, und Fernando Santos, Ronaldos Coach im Nationalteam.

Auch Ranieris Wahl hatte sich angedeutet. Mit Leicester lieferte der 65-Jährige eine der grössten Fussball-Überraschungen überhaupt. Der bis dahin titellose Italiener begann die Saison mit Leicester als 5000:1-Aussenseiter. In der Vorsaison hatten die «Foxes» den Abstieg aus der Premier League erst im Finish abgewendet.

Im Team des Jahres figurieren mit Sergio Ramos, Marcelo, Luka Modric, Toni Kroos und Cristiano Ronaldo fünf Spieler von Real Madrid und mit Gerard Piqué, Andrés Iniesta, Lionel Messi und Luis Suarez vier vom FC Barcelona. Dazu spielte Aussenverteidiger Dani Alves vor seinem Wechsel zu Juventus Turin im Frühjahr noch bei Barça. Ins Tor wählten die Fussballer-Kollegen mit Manuel Neuer den Captain des deutschen Nationalteams.

Für ihre Gala hat sich die FIFA nach der ausgelaufenen Kooperation mit den Organisatoren des Ballon d’Or ein neues Kleid verpasst. Nach sechs Jahren vergab sie nicht mehr den Goldenen Ball und kürte die Gewinner neu an den «The Best FIFA Football Awards». Die Gala fand nicht mehr im Zürcher Kongresshaus, sondern in den TPC-Studios in Oerlikon statt. Auch dort säumten Hunderte Fussballfans vor dem Gebäude den grünen Teppich, über den die Stars der Fussballwelt zur Gala schritten.

Stimmberechtigt bei der Wahl des Weltfussballers waren zu je einem Viertel die Nationaltrainer und -Captains sowie ausgewählte Journalisten und erstmals die Fans, die ihre Stimmen Online abgeben konnten.

Zürich. FIFA-Gala für das Jahr 2016. Wahlresultate. Weltfussballer des Jahres: 1. Cristiano Ronaldo (POR/Real Madrid) 34,54 Prozent der Stimmen. 2. Lionel Messi (ARG/FC Barcelona) 26,42. 3. Antoine Griezmann (FRA/Atletico Madrid) 7,53.

Weltfussballerin des Jahres: 1. Carli Lloyd (USA/Houston Dash) 20,68. 2. Marta (BRA/Rosengard) 16,6. Melanie Behringer (GER/Bayern München, nach dem Olympiasieg mit Deutschland zurückgetreten) 12,34.

Trainer des Jahres. Männer: 1. Claudio Ranieri (ITA/Leicester City) 22,6. 2. Zinédine Zidane (FRA/Real Madrid) 16,56. 3. Fernando Santos (POR/Nationalteam Portugal) 16,24. – Frauen: 1. Silvia Neid (GER/Nationalteam Deutschland) 29,99. 2. Jillian Ellis (USA/Nationalteam USA) 16,68. 3. Pia Sundhage (SWE/Nationaltrainerin Schweden) 16,47.

FIFA/FIFPRO WORLD XI (Mannschaft des Jahres). Torhüter: Manuel Neuer (GER/Bayern München). – Verteidigung: Dani Alves (BRA/FC Barcelona, ab Sommer 2016 Juventus Turin), Gerard Piqué (ESP/FC Barcelona), Sergio Ramos (ESP/Real Madrid), Marcelo (BRA/Real Madrid). – Mittelfeld: Luka Modric (CRO/Real Madrid), Toni Kroos (GER/Real Madrid), Andrés Iniesta (ESP/FC Barcelona). – Sturm: Lionel Messi (ARG/FC Barcelona), Luis Suarez (URU/FC Barcelona), Cristiano Ronaldo (POR/Real Madrid).

Puskas-Preis (schönstes Tor): 1. Faiz Subri (MAS/Penang FA) 59,46. 2. Marlone (BRA/Corinthians) 22,86. Daniuska Rodriguez (VEN/San Diego FC) 10,01.

Fanpreis: 1. Fans von Liverpool und Borussia Dortmund (präsentierten sich beim 4:3 von Liverpool im Rückspiel der Europa League als Einheit/45,92 Prozent der Stimmen). 2. Fans des isländischen Nationalteams (31,37). 3. Fans von ADO Den Haag (22,71).

Fairplay-Preis: Atletico Nacional (überliess Chapocoense im Zuge des tragischen Flugzeugabsturzes den Titel in der Copa Sudamericana).

Preis für sein Lebenswerk: Falcão (brasilianischer Ausnahmekönner im Futsal).

(SDA)