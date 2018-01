Cristina Maria Sieber – Hallo

Seit Cristina denken kann singt sie, und zwar immer und überall. Dass die junge Zürcherin darin auch besonderes Talent hat, beweist sie spätestens jetzt mit der Veröffentlichung ihrer ersten Single «Hallo».

Cristinas Musik lässt sich als Pop-Schlager bezeichnen, dennoch kann Cristina Maria Sieber nicht als eine weitere Nummer der jungen unbeschwerten Schlagergeneration abgetan werden. Mit ihrer lieblichen und dennoch ausdrucksstarken Stimme singt sie sich sofort in die Herzen der Menschen und vermag zum Träumen anzuregen. Ihre Debütsingle «Hallo» erzählt von zerplatzen Träumen, Sehnsucht und Trennungsschmerz. Eine Geschichte mit Tiefgang, die durch die zauberhafte Stimme von Cristina Maria trotzdem Hoffnung, Trost und Freude spendet und es schafft den Zuhörer für einen kurzen Moment aus dem Alltag zu entführen.

Cristina Maria Sieber wurde ihre Kreativität quasi in die Wiege gelegt. Ihr Vater Max Sieber war Regisseur unzähliger nationaler und internationaler TV Projekte und hat seine Leidenschaft fürs Showbusiness an seine Tochter weitergegeben. Cristina Maria ist im Scheinwerferlicht gross geworden und ist mittlerweile selbst ein echter Medienprofi. Sie ist eine junge Frau mit einer grossen Persönlichkeit, einem starken Willen und einer aussergewöhnlichen Stimme. Cristina hat sich zum Ziel gesetzt mit ihrer Musik auch Andere zu inspirieren, an sich zu glauben und ihre Träume zu verwirklichen.

(Star Productions)