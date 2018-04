Weniger umstrittene CS-Boni

Urs Rohner wurde trotz Kritik mit knapp 90 Prozent der Stimmen als Verwaltungsratspräsident der Credit Suisse wiedergewählt. Das Ergebnis fiel nur leicht schlechter aus als vor einem Jahr. © KEYSTONE/WALTER BIERI

An der Generalversammlung der Credit Suisse (CS) haben die Boni bei weitem nicht mehr so hohe Wellen geworfen wie im Vorjahr. Der Vergütungsbericht 2017 wurde von den Aktionären am Freitag mit gut 80 Prozent der Stimmen angenommen.