CSU-Chef Seehofer besucht Putin und wirbt für Ende der Sanktionen

Russlands Präsident Wladimir Putin (l) mit seinem Gast aus Bayern, Horst Seehofer © KEYSTONE/EPA POOL/MAXIM SHIPENKOV / POOL

Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Horst Seehofer ist am Donnerstag in Moskau mit Russlands Präsident Wladimir Putin zusammengetroffen. Dabei warb er für ein Ende der Sanktionen und kündigte Merkels Moskau-Besuch an.Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel reist nach Seehofers am 2.