CVP befürwortet Schiedsgerichtslösung für Rahmenabkommen

Die Schweiz und die EU feilschen seit Jahren über ein Abkommen über institutionelle Fragen. Die CVP drängt bei der Streitbeilegung auf ein paritätisch besetztes Gericht. (Symbolbild) © Keystone/PETER KLAUNZER

Die CVP drängt beim Marktzugangsabkommen mit der EU auf ein paritätisch besetztes Gericht. Nur so sei es möglich, dass die Interessen des Landes durch einen Schweizer Richter gewahrt würden, hiess es am Samstag im Anschluss an die Klausurtagung der Partei.