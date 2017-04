CVP-Delegierte sagen Ja zur Altersreform

Konrad Graber, Ständerat (LU), spricht zur Reform der Altersvorsorge 2020 an der Delegiertenversammlung der CVP vom Samstag in Basel. (KEYSTONE/Georgios Kefalas) © KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Die CVP Schweiz empfiehlt dem Stimmvolk, am 24. September die Reform der Altersvorsorge anzunehmen. An ihrer Delegiertenversammlung in Basel hat sie deutlich die Ja-Parole gefasst. 240 Delegierte sagten Ja, fünf Nein und vier enthielten sich der Stimme.