Cyber-Terrorist aus Wales zu acht Jahren Haft verurteilt

Der verurteilte Cyber-Terrorist unterhielt eine eigene Internet-Bibliothek mit einem Datenstock von acht Terabyte. (Symbolbild) © Keystone/GAETAN BALLY

In Grossbritannien ist am Dienstag ein geständiger «Cyber-Terrorist» mit Verbindungen zur Terrormiliz Islamischer Staat (IS) zu acht Jahren Gefängnis verurteilt worden. Der 34-jährige Samata Ullah aus Wales legte vor dem Gericht in London vor dem Urteilsspruch ein umfassendes Geständnis ab.