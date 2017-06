Cyberattacke betrifft auch Schweizer Firmen

Zuerst waren vor allem die Ukraine, Russland und eine Firma in Dänemark von der Cyberattacke betroffen, schrieb SRF. Mittlerweile ist die Cyberattacke auch in der Schweiz angekommen.

Laut dem Blick ist die Medienvermarkterin Admeira mit Sitz in der Schweiz vom Hackerangriff betroffen. Der Virus, der zurzeit in Umlauf ist, nennt sich Petya. Hat er einen Computer befallen, steht auf dem Bildschirm eine Anleitung, wie man wieder zu seinen Dateien kommt. Darin steht auch, dass man 300 Dollar in Form von Bitcoins überweise muss, falls man seine Daten wiederhaben will.

Advertising giant WPP’s shares are down after a major ransomware attack that’s spreading… https://t.co/MsRhUw1hfU pic.twitter.com/4tCMqcK0bz — World News (@WorldBestNews5) 27. Juni 2017

Betroffen waren in Europa zuallererst die Firma Rosneft mit Sitz in Russland und die dänische Reederei Maersk. Auch Indien und die USA werden vom Virus heimgesucht.

(red)