«Da ist man gleich wieder nüchtern»

«Es ist schon ziemlich kalt, aber zur kurzen Erfrischung ist es super so», meint Christian. Er hat sich, wie viele andere auch, bäuchlings in die Sitter geworfen. Einige der Badegäste sind in Badehosen und Bikini gekommen, anderen genügt ihre Boxershorts. Die Mutigen wagen sich ganz ins Wasser, andere kühlen lieber nur ihre Füsse im Fluss.

Eine gute Abwechslung zum Campingplatz

Roger aus Winterthur ist das erste mal am OpenAir St.Gallen und geniesst mit seinen Freunden die kurze Abkühlung. «Ich habe genug in meinem Campingstuhl gesessen, ein bisschen Bewegung war jetzt genau das richtige», sagt er. Er spielt am Fluss Frisbee und schiefert Steine.

Ein paar Meter weiter sitzen Lena und Bettina auf ihren Badetüchern an der Sitter. «Es ist schön, wenn der Wetterbericht einem sagt, dass es vier Tage durchregnet und dann kann man so einen schönen Nachmittag erleben», sagt Bettina. Die beiden wollen am Fluss noch picknicken, bevor sie sich aufmachen, um einige Konzerte zu schauen.

Man ist danach wieder nüchtern

Andere nutzen den Schwumm auch dazu, wieder einen klaren Kopf zu bekommen. «Ich wollte mich einfach erfrischen, das hat die Sitter sicherlich erfüllt», sagt Christian. Viele wagen den Sprung ins kalte Wasser, einige waschen sich darin sogar ihre Haare. «Jetzt bin ich wieder klar im Kopf und nüchtern», sagt Paul und schnappt sich sein Bier, bevor er sich aufmacht zurück an seinen Zeltplatz.

Schönes Wetter adee

Was am Nachmittag noch so aussah, als gäbe es einen perfekten warmen Abend, war leider nur eine kurze Hoffnung. Am Abend zogen starke Gewitter über das Sittertobel, der Regen kam fast in Fäden vom Himmel.

(enf)