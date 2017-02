Da stehen plötzlich 40 Gugge-Musiker im Studio!

Neun Guggen kämpfen um den Titel der beliebtesten Gugge im FM1-Land. Ganz zuoberst erstrahlt im Voting ein Name: Räbafäger Altstätten. Bereits über 9’700 Personen haben den Rheintalern ihre Stimme gegeben und es kommen stündlich Stimmen dazu. Die zweitplatzierten Rhii-Joolis aus Rüthi liegen knapp 600 Stimmen zurück. Noch bis morgen Sonntag, 18 Uhr, könnt ihr für euren Liebling voten. Die beste Fasnachtstruppe wird am Montag bekannt gegeben.

Flyeraktion in St.Gallen

Im Moment fegen die Räbefäger alle anderen wie Laubblätter vom Teppich. Kein Wunder! Die 40 Mann und Weiblein geben auch ganz schön Gas, was das Werben anbelangt. Heute, Samstag, ist die Truppe extra mit ihrem Car den langen Weg bis nach St.Gallen gefahren. Mit einem grossen Plakat und Hunderten von Flyern in der Hosentasche machten sie in der Stadt ganz schön Lärm und versuchten so sogar den grössten Fasnachtshasser von ihrer Leidenschaft zu überzeugen.

Diese Leidenschaft bekamen auch wir in der FM1-Redaktion zu spüren. Kurz vor 17.00 hielt ein Car vor unserem Gebäude. Die ganze 40-köpfige Truppe inklusive zahlreicher Pauken und menschengrosser Blasinstrumente stürmten unser Büro und dann das Studio. Aus der trübseligen Samstag-Idylle wurde eine durchgedrehte Samstag-Nachmittags-Party. Geschminkte lächelnde Menschen schwirrten im ganzen Büro umher. Eilten auf die Toiletten, wollten alle möglichen Knöpfe im Studio drücken und brachten mit ihren Pauken fast unsere Bildschirm-Wand zu Bruch.



«Wir waren die Hinterletzten»

Dem ganzen Chaos zum Trotz verbreiteten sie unglaublich gute Stimmung (bei den meisten zumindest) und nannten gleich mehrere Gründe, warum sie den Sieg verdient hätten: «Früher haben wir bei Wettkämpfen immer verloren. Wir waren immer die Hinterletzten», erzählt Marco, der spontan zum Mediensprecher degradiert wurde. «Heute schweben wir auf einer Wolke. Es folgt ein Erfolg nach dem anderen und das ist einfach unglaublich toll. Ja, das freut uns so unglaublich.»

Den Sieg verdient hätten sie aber nicht nur darum: «Wir haben auch eine gute Frauenquote. Die Hälfte unserer Gugge sind Frauen. Die meisten Guggen haben eine oder zwei Frauen, weil sie sich vor dem Zickenkrieg fürchten und bei uns sind die Frauen eigentlich cooler als die Männer» (heftiger Protest kommt von Seiten der männlichen Anwesenden. Gekreische von Seiten der Weiblichen.)

Konkurrenten treffen sich in Rebstein

Hinzu käme, dass die Räbafäger dieses Jahr ihren 25. Geburtstag feiern. Ein Sieg im Guggen-Voting wäre für sie das schönste Geschenk. Apropos Geschenk, die Altstätter wissen noch gar nicht, was sie gewinnen: «Das macht uns nichts! Ruhm und Ehre reichen und vielleicht eine Reise irgendwo ans Meer.»

Heute Abend treten gleich vier der neun Finalisten vom Guggen-Voting an der Tätscher-Nacht in Rebstein auf. Unter ihnen auch die zweitplatzierten Rhii-Joolis aus Rüthi und die fünftplatzierten Burgtätscher aus Rebstein. Nett wollen sie trotzdem zueinander sein: «Ich hoffe die anderen finden es auch mehr lustig als ernst. Wir finden es sehr lustig, denn wir sind ja auf dem ersten Platz.» Mal schauen wie lange das noch so bleibt. Die Rhii-Joolis haben ganz schön aufgeholt. Vielleicht folgt ja schon morgen die Invasion der Rhii-Joolis aus Rüthi im Studio? Das nächste Mal sind wir vorbereitet (Ohrenstöpsel) ;-).

Und so tönen die Räbafäger beim Auftritt vor dem FM1-Studio:



Ab Morgen zeigen wir euch die Videos der Konkurrenten.

(abl)