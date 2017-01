Die Bewohner wollten die Dachrinne enteisen und steckten dabei die Schindeln an der Fassade in Brand. © Kapo GL

In der Glarner Ortschaft Rüti ist am Mittwoch Feuer an einem Einfamilienhaus ausgebrochen. Die Bewohner enteisten die Dachrinne mit einem Heissluftföhn und einem Gasbrenner und steckten dabei die Holzschindeln der Hausfassade in Brand.