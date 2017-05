Dachstockbrand in Herisau ist geklärt

Am Freitagnachmittag ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung ein, dass an der Melonenstrasse in Herisau ein Mehrfamilienhaus brennt. In der Folge gelang es der ausgerückten Feuerwehr Herisau, die Flammen rasch unter Kontrolle zu bringen und ein weiteres Ausbreiten zu verhindern.

In der Zwischenzeit bestätigte sich der anfängliche Verdacht, dass der Brand im Zusammenhang mit den gleichentags durchgeführten Schweissarbeiten an einem Geländer auf der Dachterrasse des Mehrfamilienhauses steht.

Der verantwortliche Handwerker wird sich wegen fahrlässiger Verursachung des Brandes vor der Staatsanwaltschaft von Appenzell Ausserrhoden verantworten müssen.

(kapo ar/saz)