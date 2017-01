Dänemarks Bezwinger Ungarn im Viertelfinal out

Gabor Csaszar (links, hier im Match gegen Kroatien) erzielte elf Tore - und schied mit Ungarn dennoch aus © KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT

Nach dem Coup mit dem Triumph im Achtelfinal gegen Olympiasieger Dänemark kommt für Ungarns Handballer an der WM in Frankreich das Out. Ungarn unterliegt Norwegen im Viertelfinal 28:31.Für die Ungarn war die ganze Weltmeisterschaft von Auf und Ab geprägt.