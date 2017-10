Dänemarks Nationalspielerinnen drohen mit Streik

Die Frauen fordern ein höhere Entschädigung vom Verband und wollen die gleichen Rechte bekommen, wie das Männer-Nationalteam. Deshalb waren sie am 15. September schon beim Testspiel gegen die Niederlande nicht angetreten.

Nun sei man einer Einigung näher als zuvor, es müssten aber einige prinzipielle Dinge geklärt werden, teilte der Verband mit. Die Spielerinnen wollten die Offiziellen vor dem am Freitag anstehenden wichtigen Qualifikationsspiel unter Druck setzen. Das mache man nicht mit, hiess es in der Mitteilung weiter. Man werde Schweden am Mittwoch darüber informieren.

In einem ähnlichen Streit in Norwegen hatte der dortige Verband kürzlich erklärt, er habe die Entschädigungszahlungen für seine Nationalteams neu geregelt und die Frauen von 2018 an mit den Männern gleichgestellt.

