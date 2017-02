Laura Dahlmeier lässt den Korken knallen © KEYSTONE/APA/EXPA/JFK

Laura Dahlmeier gewinnt an den Weltmeisterschaften in Hochfilzen bei ihrem fünften Einsatz ihre fünfte Medaille.Als Schlussläuferin der deutschen Frauenstaffel gewann die 23-Jährige die bereits die vierte Goldmedaille an diesen Titelkämpfen sowie die zehnte WM-Medaille in Serie.