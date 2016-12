Damian Ulrich beendet Profikarriere

In seinen zehn Jahren als Profi erreichte Damian Ulrich den Aufstieg auf die grosse Europa-PGA-Tour nicht.Er pendelte mit wechselndem Erfolg zwischen der Challenge Tour, dem zweithöchsten Circuit, und der drittklassigen, in Deutschland niedergelassenen Pro Golf Tour, auf der er im Januar 2008 und im April 2013 Turniersiege errang.

Am Omega European Masters in Crans-Montana trat Damian Ulrich ab 2005 sieben Mal an, die ersten zwei Male als Amateur. Der beste Auftritt am grossen Schweizer Turnier im Wallis glückte ihm 2011, als er mit dem sehr guten Ergebnis von neun Schlägen unter Par den 18. Platz belegte.

Nach der frustrierenden Saison 2016 hat Ulrich einen Schlussstrich gezogen. «Ich spüre nicht mehr die gleiche Leidenschaft und den gleichen Spass für den Golfsport, wie ich sie früher gespürt habe», schrieb er auf Facebook.

(SDA)