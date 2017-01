Daniel bringt Sabrina zum Schwitzen

«Es ist irrsinnig streng», sagte Sabrina und der Schweiss lief ihr die Stirn herunter. Daniel hatte sie dazu überredet, ein kleines Work-Out am Strand zu machen. Nach einigen kleinen Situps, Pushups und Sprungeinlagen fand Sabrina die Anweisungen vom Sportler Daniel lästig und war deprimiert: «Du machst alle diese Übungen so easy und ich kann nicht mal die einfacheren Übungen.» Trotzdem lachten beide nach wenigen Liegestützen wieder und machten ihr Training tapfer weiter.



Sabrina und Daniel verstehen sich mittlerweile ziemlich gut und haben schon zahlreiche gemeinsame Erlebnisse, an die sie sich gerne erinnern. Daniel ist froh darüber, dass Sabrina so eine tolle Reisekollegin ist und Sabrina freut sich auf die restlichen Tage mit Daniel am Meer: «Er ist ein echter Gentleman und sehr anständig. Und ich bin begeistert, wie fit er ist.» Nach dem Sport ist vor dem Sport und so folgte auf die Fitness-Lektion gleich die Challenge um das Bett für den Abend:

(rar)

