«Daniel kann alles besser als ich»

«Wenn das Essen die Zungen der Menschen zu wenig lockert, soll es der Rum machen», heisst es in einem alten kreolischen Sprichwort. Dies lernten auch Sabrina und Daniel in ihrem kreolischen Kochkurs. Kaum hatten die beiden ihre Kochmützen aufgesetzt, wurden sie schon von einer strengen kreolischen Köchin gefragt, ob sie ihre Finger denn gewaschen haben? Beide bejahten und mussten sogleich Handschuhe tragen. Die Köchin gab den Tarif durch: «In unserer Küche ist Sauberkeit enorm wichtig, darum kochen wir auch draussen.»

Alle lachten und das Eis war gebrochen. Sabrina kam als erste dran. Sie sollte Tomaten häuten und schneiden. Kurz nach Sabrinas Versuch, die Tomaten zu schälen, hat ihr Daniel seine Hilfe angeboten und liess das Messer gekonnt durch die Tomate gleiten. «Mannoo – er kann wirklich alles besser als ich», sagt Sabrina.

Viele kreolische Köche machen das Curry perfekt

Die Beiden lernten die klassische Zubereitung eines kreolischen Currys und die Wichtigkeit eines guten Rums zum Essen. Daniel erklärte der Köchin, dass er Sabrina erst am Flughafen kennengelernt hatte und dass sie zusammen ein Zimmer, jedoch nicht ein Bett teilen. Die Köchin lachte lauthals und holte ungläubig ihre Chefin aus dem Restaurant. Auch diese lachte über die Geschichte unserer beiden fremden Reisenden und offerierte einen Rum aufs Haus. Dieser feuerte die Gruppe zu Spässchen an und irgendwann kochte gar eine Hotelmanagerin mit Daniel und Sabrina. Die Kochin und ihre Chefin brachten ein gebranntes Wasser nach dem anderen, meist mit den Worten: «Was, Ihr kennt das nicht? – Das MÜSST Ihr probieren – ist Spezialität hier!» Die Gruppe lachte herzlich, auch über den kläglichen Versuch des Reporters, der sich für das Rezept des Dessert an die Chefköchin heranmachte. Diese hatte das Rezept schon vorbereitet beiseite gelegt und würde es der – wie sie selbst sagte – durchgeknalltesten Gruppe, die sie je hatte, mitgeben.

Mit Rum als Treibstoff in die Yoga-Klasse am Meer

Nach dem Essen der selber gekochten Spezialitäten stand eine Yoga-Lektion am Meer auf dem Programm. Die Köchin und ihre Chefin kündeten an, diese Vorstellung nicht verpassen zu wollen, weil die beiden doch eine kleine Schlagseite abbekommen hätten. Und tatsächlich tauchten beide später beim Yoga auf. Sie fragten Daniel, warum er denn so angestrengt aussehe und warum er denn die Figuren so schräg mache.

Die Yoga-Stunde am Meer verging für Daniel und Sabrina wie im Flug. Die Figuren verlangten den Beiden einiges ab. Zurück im Hotelzimmer wartete eine Überraschung auf die Reisenden…

(rar)