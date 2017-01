Daniel muss sein Hotelbett räumen

«Dieses Essen hier ist einfach mega hammer», schwärmen Daniel und Sabrina am Tisch im Restaurant des Kräutergartens «Jardin du Roi». Bei drückender Wärme stehen rund ein Dutzend Teller auf dem Tisch vor ihnen mit den besten kreolischen Spezialitäten darauf. Es gibt diverse Currys, Aufläufe aus regionalen Früchten, frischen Fisch und Poulet aus dem Stall hinter dem Haus. «Ich habe noch nie sowas Gutes gegessen», schwärmen beide mehrmals während des Festmahls. Durch die drückend-feuchte Luft züngelt sich ab und an ein frischer Wind. Man sitzt draussen und sieht in den Kräutergarten rund um das Haus.

Daniel, der Blumen-Nerd

Nach dem Essen erkunden Sabrina und Daniel den Garten. Dabei entdecken sie Ananas-Pflanzen samt Früchten, wilde Orchideen und seltsam anmutende fleischfressende Blumen. Daniel kennt fast jede der gezeigten Blumen beim Namen und entdeckt sogar seine Lieblingsblume: «Ich wusste gar nicht, dass die Frangipani so gross werden kann. Eine kleine Zimmerpflanze braucht 20 bis 30 Jahre, um einen Meter zu wachsen und hier stehen sie haushoch herum.» Sabrina interessiert sich eher für andere Grössen im Park. Mitten auf dem Areal stehen in einem Gehege sieben Riesenschildkröten herum und trotzen der Hitze. Unser Guide erklärt uns, dass die älteste Schildkröte bis zu 180 Jahre alt ist.

Trotz des Alters haben die Schildkröten einen ordentlichen Appetit und wollen gefüttert werden. Sabrina reckt sich schnell nach dem nächsten Ast und füttert dann die Schildkröten damit. Sie zu streicheln, soll ein Risiko sein, sagen Experten. Doch Sabrina und Daniel tun es trotzdem. Dass sich das komisch anfühlt, ist klar: «Etwas schrumpelig», sagt Daniel. Angst vor Bissen hat Sabrina nicht: «Ich bin es schneller weg, als die Tiere laufen können.»

Am Abend zocken die beiden dann noch darum, wer schliesslich alleine im grossen Bett schlafen darf:

Wir schicken zwei Kandidaten in die Luxus-Ferien auf die Seychellen. Der Haken: Die beiden lernen sich erst am Flughafen kennen und teilen sich ein Doppelzimmer. Ihr habt im Voting entschieden, wer es verdient hat, im Paradies einmal richtig die Seele baumeln zu lassen. Es sind die 24-jährige Sabrina aus Näfels und der 31-jährige Daniel aus St.Gallen.

(rar)