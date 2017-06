Daniela Ryf gewinnt in Rapperswil zum vierten Mal in Folge

Die Solothurnerin Daniela Ryf auf der Laufstrecke (Archivbild) © KEYSTONE/EPA EFE/ELVIRA URQUIJO A.

Die Solothurnerin Daniela Ryf feiert beim Ironman 70.3 Switzerland in Rapperswil-Jona den vierten Sieg in Folge. Wie ist der Formstand von Daniela Ryf nach ihrer Rückenverletzung vom Frühjahr? Diese Frage beantwortete die zweifache Ironman-Weltmeisterin mit ihrem Sieg in beeindruckender Manier.