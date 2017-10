Daniela Ryf schafft Ironman-WM-Hattrick

Daniela Ryf schaffte den Titelhattrick an der Ironman-WM auf Hawaii © KEYSTONE/FRE132414 AP/MARCO GARCIA

Daniela Ryf feiert an der Ironman-WM auf Hawaii den dritten Sieg in Folge und erreicht Legenden-Status. Die 30-Jährige siegt in 8:50:47 Stunden.Die Solothurnerin schaltete erst auf den letzten 30 Radkilometern buchstäblich zwei Gänge höher.