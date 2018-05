Dank Spende: Ein Grillfest für Altstätten

Das Geld soll den Mitarbeitenden der Verwaltung und des Unterhaltsdienstes sowie der Feuerwehr Altstätten-Eichberg und der Thür Transporte AG zugute kommen. Mit der, wie die Stadt meint, grosszügigen Spende, möchte sich ein Ehepaar aus Altstätten bei den Mitarbeitenden für ihre Arbeit bedanken.

«Es gibt hin und wieder kleinere Spenden, die dann aber meist in einen Fond für Kulturelles, ältere Leute oder Kinder fliesst. Für Mitarbeiter hat es so etwas in dem Umfang noch nie gegeben, sagt Ruedi Mattle», Stadtpräsident von Altstätten.

Der Wunsch des Ehepaars: Sie wollten, dass die Stadt eine Medienmitteilung verschickt, in der sie kommunizieren, wie das gespendete Geld für die Mitarbeiter eingesetzt werde. Man hat sich für ein Grillfest entschieden. «Ausserdem haben die beiden den Wunsch geäussert, sie als Dank in das Abendgebet einzuschliessen. Das werde ich allen noch mitteilen», so Mattle.

Ein Grillfest für alle

Relativ rasch war klar, dass es ein Grillfest im Sommer werden soll. «Wir haben uns gut überlegt, was wir mit der Spende machen könnten, damit auch alle etwas davon haben. Wir fanden es sinnvoll, nach Feierabend etwas zu organisieren, um einen schönen Abend zu verbringen. Da lag ein Grillfest nahe», sagt Mattle.

Ein Datum steht noch nicht fest, aber Ziel ist es, alles vor den Sommerferien zu organisieren. Der Betrag der Spende wird nicht verraten, jedoch meint Mattle, man könne damit das Grillfest für alle Beteiligten bezahlen. «Vielleicht legt die Stadt noch ein klein wenig dazu, jedoch denke ich, es könnte ausreichen», sagt der Stadtpräsident.

Spende und Dank bringen Freude

«Die Spende und der damit verbundene Dank an die Arbeit der verschiedenen Mitarbeitenden bringt Freude. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür. Es ist schön, dass man an die Mitarbeitenden denkt, die täglich versuchen, ihr Bestes im Dienste der Einwohnerinnen und Einwohner zu geben», sagt Mattle.

Auch sei es schön, so der Stadtpräsident, dass man an die Kehrichtabfuhr denke, die nicht bei der Stadt angestellt ist. So gibt es einen Austauschanlass auch mit den Thür Transporten und allen anderen, sagt Mattle.

Er sagt, die Wertschätzung für die Arbeit der Stadt werde immer mal wieder geäussert. «Es gibt natürlich auch negative Äusserungen, aber im Grossen und Ganzen wird die Arbeit von Verwaltung, Unterhalt und Feuerwehr wertgeschätzt», so Mattle.

