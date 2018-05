Darauf muss Meghan jetzt verzichten

Es gibt keine Selfies mit Mitglieder der Royal Family. Meghan hat diese Regel schon früh aufgenommen. Als sie zusammen mit Harry in Nottingham unterwegs war, sagte sie einem Pärchen, dass ein Foto mit ihr machen wollte: «Wir dürfen keine Selfies machen.» Der Grund: Royals soll man ins Gesicht schauen und nicht den Rücken kehren.

Meghan is learning the royal ropes already, telling one couple who asked for a selfie in Nottingham today: “We’re not allowed to do selfies.”

— Victoria Murphy (@QueenVicMirror) December 1, 2017