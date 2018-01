Dario Cologna baut Vorsprung aus

Das vom Norweger Emil Iversen gewonnene Massenstartrennen über 15 km Skating im Allgäu beendete Cologna als Vierter, gleichwohl war er der grosse Gewinner der drittletzten Etappe.

Während des Rennens zeigte sich der Münstertaler in den entscheidenden Phasen in Bestform, gewann er doch 27 von maximal 30 Bonussekunden bei Zwischensprints. Ustjugow dagegen konnte sich dabei lediglich 4 Sekunden Bonifikation gutschreiben lassen. Zudem wurde der Russe im dichten Feld durch einen Sturz zurückgeworfen. Cologna dagegen liess sich auch aufgrund eines notwendig gewordenen Stockwechsels nicht aus der Ruhe bringen.

Vor der Weiterreise ins Val di Fiemme, wo am Samstag und Sonntag die letzten beiden Tour-Etappen auf dem Programm stehen, beträgt Colognas Vorsprung in der Gesamtwertung auf den zweitplatzierten Ustjugow 53 Sekunden.

Als zweitbester Schweizer überquerte Candide Pralong als 19. die Ziellinie, womit der Romand die Olympia-Selektionskritieren von Swiss Olympic erfüllte. In Davos Mitte Dezember hatte er mit Rang 18 den ersten Teil der Vorgabe erreicht. Toni Livers und Jonas Baumann, die weiteren in der Tour verbliebenen Schweizer, klassierten sich im schnellen, von diversen Zwischenfällen geprägten Rennen ausserhalb der Top 40.

Die weiteren Podestplätze in Oberstdorf hinter Iversen gingen an dessen Landsmann Sindre Björnestad Skar und an den Italiener Francesco De Fabiani.

(SDA)