Darüber wird am Sonntag abgestimmt

Ganz so umstritten sind die nationalen Vorlagen, über die am Sonntag abgestimmt werden, nicht. Erste SRF-Trendumfrage zeigen klare Richtungen.

Geldspielgesetz

Worum geht es: Das Geldspielgesetz will, dass Spielgewinne bis zu einer Million Franken steuerfrei bleiben. Ausserdem sollen kleinere Pokerturniere ausserhalb von Spielbanken zulässig werden. Onlinespiele werden nur zugelassen, wenn sie sich an das Schweizer Gesetz halten, den Schutz der Spieler gewährleisten und einen Beitrag an die Allgemeinheit zahlen. Vor allem ausländische Firmen, die sich nicht an diese Vorgaben halten, werden gesperrt. Einerseits mit einer Netzsperre, andererseits erscheinen sie auf einer öffentlichen Sperrliste.

Referendum: Verschiedene Jungparteien haben das Referendum ergriffen. Sie kritisieren, dass eine Netzsperre ein Eingriff in die Wirtschafts- und Informationsfreiheit sei. Ausserdem würden die Schweizer Casinos dann eine Art Monopol bilden.

Bundesrat: Der Bundesrat befürwortet die Initiative, da sich alle Firmen an das Schweizer Recht halten sollen und einen Beitrag an das Gemeindewohl leisten müssen.

Trend: Alles andere als ein «Ja» wäre eine Überraschung. Die zweite SRG-Trendumfrage zeigt, dass 58 Prozent eher für die Vorlage stimmen.

Vollgeld-Initiative

Worum geht es: Die Vollgeld-Initiative will, dass nur noch die Schweizerische Nationalbank neues Geld schaffen darf. Konkret soll das Geld der Bankkunden noch besser geschützt werden. Das heisst, die einzelnen Banken wie Kantonabank, Raiffeisen, UBS ect. sollen keine Kredite mehr vergeben dürfen, indem sie auf Lohnkonten zugreifen. Alles Geld, das Bargeld und das elektronische Geld, sollen allein von der Nationalbank kommen. Die Nationalbank ist dann die Instanz, die Kredite an Bund, Kantone oder die Bevölkerung vergibt. Dabei kommt die zweite Forderung zum greifen: Jeder soll Kredite der SNB schuldfrei bekommen, also ohne Gegenleistung. Ziel der Initiative ist es, das elektronische Geld, welches 90 Prozent der umlaufenden Geldmenge ausmacht, wie Bargeld oder Gold zu schützen.

Bundesrat: Der Bundesrat empfiehlt, diese Initiative abzulehnen, da es ein bisher einzigartiges Experiment ist, das es noch nirgends auf der Welt gibt. Die Vorlage biete keine Garantie gegen Finanzkrisen. Ausserdem habe der Bundesrat bereits mehrere Massnahmen zum Schutz unserer Bankkonten getroffen. So seien diese besser geschützt und systemrelevante Banken müssen mehr Eigenkapital haben. Das Kerngeschäft der Banken würden bei einem «Ja» zu Initiative eingeschränkt.

Trend: Die Gegner der Vollgeld-Initiative konnten bei der zweiten SRG-Trendumfrage zulegen. Aktuell würden 54 Prozent «Nein» und 34 Prozent «Ja» stimmen.

Auf kantonaler Ebene gibt es im Kanton Thurgau und den beiden Appenzell keine Vorlagen. Allerdings in den Kantonan Graubünden und St.Gallen.

Regierungsratswahlen Graubünden

Worum geht es: Graubünden bekommt am Sonntag eine neue Regierung. Sieben Männer stehen zu Wahl, wovon drei nochmals antreten. Fünf Sitze sind zu vergeben. Brisant an der ganzen Wahl: Viele der Kandidierenden stehen in irgendeiner Weise in Verbindung mit dem Baukartell-Skandal. Ausserdem wagt sich eine Berühmtheit ins Rennen: Der Liedermacher Linard Bardill liess sich parteilos als Kandidat aufstellen. Hintergrund zu den Kandidaten und den Wahlen gibt es hier .

Gewählt wird am 10. Juni auch das Kantonsparlament. Diese Wahl gibt allerdings weniger zu reden, da es dort fast keine Verbindungen zum Kartell-Skandal gibt. Im Grossen Rat Graubünden sind 120 Sitze zu besetzen.

Joint Medical Master in St.Gallen

Worum geht es: In St.Gallen soll es ab Herbst 2020 die Möglichkeit geben, ein Medizinstudium zu machen. Geplant ist eine Zusammenarbeit mit der Universität Zürich. So sollen die angehenden Ärzte zuerst ihr Grundstudium an der Universität Zürich absolvieren und dann den Master in St.Gallen. In St.Gallen soll an der Universität der «Joint Medical Master» angeboten werden. 40 Medizinstudenten hätten so die Chance, ab 2020 den Master in St.Gallen zu machen. Kosten tut das ganze jährlich rund zwei Millionen Franken.

Kantonsrat: Der Kantonsrat empfiehlt, die Vorlage anzunehmen. Dies aus unterschiedlichen Gründen: Einerseits gäbe es bereits 80 Interessenten für die zu vergebenden 40 Studienplätze. Andererseits hatten 2016 rund 44 Prozent der Mediziner in der Region ein ausländisches Diplom. Mit dem Master sollen wieder mehr Ärzte aus der Region praktizieren. Ausserdem sei mittlerweile ein grosser Teil der praktizierenden Ärzte bereits über 65 Jahre alt und hätten Mühe, einen Nachfolger zu finden.

Kritik: Kritisiert wird nicht der Masterstudiengang an sich, Politiker aber auch Bürger fragen sich viel mehr, warum in die Ausbildung der Ärzte investiert werden soll, in verschiedenen Regionen aber die Leistungen an den Spitälern gekürzt werden.

Einmaleinlage in St.Galler Pensionskasse

Worum geht es: Im Kanton St.Gallen wird am Sonntag ausserdem über eine Einmaleinlage in die Pensionskasse des St.Galler Staatspersonals abgestimmt. Es geht um 128 Millionen Franken. Mit diesem Betrag soll eine Fehleinschätzung korrigiert werden. Da die Pensionskasse 2014 verselbstständigt wurde, fiel die Staatsgarantie weg und die Pensionskasse war mit zu tiefen Reserven ausgestattet.

Kantonsrat: Der Kantonsrat empfiehlt der Einmaleinlage zuzustimmen, da der ganze Prozess der Ausfinanzierung der Pensionskasse so abgeschlossen werden könne. Gibt es in diesem Fall ein «Nein» müssten die Versicherten allein für die Kosten aufkommen.

Kritik: Die Vorlage war im Kantonsrat letztlich umstritten. Die Finanzkommission empfahl vorerst, die Vorlage abzulehnen. Daraufhin gingen rund 3000 Staatsangestellte auf die Strasse. Die Finanzkommission ging daraufhin über die Bücher und reduzierte die Einmaleinlage von 202,5 Millionen Franken auf 123 Millionen Franken. Das Staatspersonal muss zur Sanierung der Pensionskasse einen Anteil von 72 Millionen Franken übernehmen.

Auf kommunaler Ebene gibt es auch am Sonntag verschiedene Abstimmungen. Zwei Vorlagen stechen dabei heraus.

Zentrum für Kultur in Altstätten

Worum geht es: Die Rheintaler stimmen am Sonntag über ein geplantes Zentrum für Kultur in der Prestegg ab. Inmitten der Altstätter Altstadt soll in der Liegenschaft Prestegg ein Zentrum für Geschichte und Kultur entstehen. Dafür muss die Liegenschaft umgebaut werden. Bei der Abstimmung am Sonntag geht es um einen Investitionskostenbeitrag von 2,5 Millionen Franken sowie jährliche Betriebskosten von 250’000 Franken.

Heididorf Flumserberg

Worum geht es: Die Alpkorporation Mols stimmt am kommenden Sonntag über das Heidi Alperlebnis ab. Konkret geht es um die «Entwicklung der Destination Flumserberg mit Heidi Alperlebnis und Parkhaus auf der Molseralp». Beim geplanten Heididorf soll sich die Alpkorporation nebst den Bergbahnen Flumserberg und den Ortsgemeinden Flums-Dorf und Grossberg wesentlich beteiligen. Die Gesamtfinanzierung des Heididorfs beläuft sich auf 27,1 Millionen Franken wobei der Kanton zehn Millionen Franken übernimmt.



