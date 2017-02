Standardfragen können, müssen aber nicht sein. Wir wollen am Rande der Skiweltmeisterschaften in St.Moritz die Sportler besser kennen lernen. Wendy Holdener beantwortet unter anderem als was sie an die Fasnacht gehen würde.

Eine goldene Medaille hat sich Wendy Holdener an der Heim-Ski-WM in St.Moritz bereits gekrallt. Heute Samstag geht sie beim Slalom, als Mitfavoritin an den Start. Kurz vor dem Rennen hat unsere WM-Reporterin Linda Aeschlimann mit der Kombi-Weltmeisterin noch ein Interview der etwas anderen Art geführt. (red.)