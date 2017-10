Das 35-igste von Howard Carpendale

«Nach über 700 Liedern befürchtete ich alles verarbeitet zu haben, was mir bis dahin wichtig erschien. Während der Studioarbeit kam dann bei mir dieser Gedanke und das damit verbundene Gefühl auf: “Wenn nicht wir.” Ab diesem Moment war alles klar der Impuls für die Entstehung dieser vierzehn, für mich bedeutsamen Songs war ausgelöst», meint der Schlagersänger.

Der aktuelle Titel «Unter einem Himmel»überzeugt mit ausgeklügelter Produktion von Lohr und einem starken, modernen Text, dessen Aussagekraft jeden Zweifel hinter sich lässt. «Für mich ist das der schönste Titel, den ich je gesungen habe. Der Song hat alles, was ein guter Song braucht. Die Melodie ist ein überraschender Mix aus Melancholie und Optimismus, der Text hat keinen erhobenen Zeigefinger nötig, und das Arrangement ist einfach unglaublich.»

In Howard Carpendales Kosmos spielen die großen Themen dieser Zeit eine entscheidende Rolle. «Ich denke oft darüber nach, wie schön es wäre, wenn wir die Welt anhalten könnten. Einen Schritt zurückgehen und uns fragen, wo wir Fehler gemacht haben, weil im Moment sehr viele Menschen unter diesen Fehlern leiden. Natürlich ist es nur ein Lied, aber die Idee, einen Schritt zurückgehen zu können wäre ein Traum.»

Es sind die Lieder, das Charisma und aufrichtige Emotionen, die Howard Carpendales Fans so an ihm schätzen und dafür sorgen, dass er seit fünf Jahrzehnten verlässlich Konzertsäle füllt. Am 31. Oktober tritt er in der Samsung Halle in Zürich auf. «Ich sehe in Tourneen und Konzerten eine wichtige Aufgabe und genieße den unmittelbaren Kontakt zum Publikum. Ich möchte, dass die Leute lachen, weinen, tanzen und nachdenken, und meine Crew, die Band und ich versuchen, in diesen zweieinhalb Stunden die bestmögliche Show zu bieten.»