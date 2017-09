«Das Alter ist uns teuer!»: Grossmütter gehen auf die Strasse

Bunt und mit Gesang und Ballonen demonstrierten die Grossmütter in Bern. © RAINER SCHNEUWLY

Bis zu 300 vorwiegend ältere Menschen haben am Samstag in Bern an einer Kundgebung gegen die «zunehmende Ökonomisierung des Gesundheitswesens» und für Würde im Alter demonstriert. Vor allem Frauen versammelten sich auf dem Waisenhausplatz in Berns Innenstadt.