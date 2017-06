Das beste Fest ohne die Berner

Nach dem letzten Stand der Meldungen und nach den Absagen der verletzten Christian Schuler und Michael Bless werden 23 Eidgenossen auf dem Stoos zu sehen sein. Die meisten Spitzenschwinger der Nordostschweiz, der Nordwestschweiz und der gastgebenden Innerschweiz werden vertreten sein.

Ein Fragezeichen steht hinter dem Mitmachen des neuen Überschwingers Armon Orlik, dem Schlussgangteilnehmer am letztjährigen Eidgenössischen in Estavayer. Der Maienfelder musste sich lange vom verlorenen Gang am Aargauer Fest von Anfang Mai in Brugg erholen, wo er nach einem Sturz auf den Nacken mit viel Glück um eine gravierende Verletzung, möglicherweise um eine Querschnittlähmung, herumgekommen war.

Wenn Orlik auf dem Stoos nicht mittut, wird Samuel Giger der erste Favorit sein. Der Sieger des Glarner Bündner Fests vom Pfingstmontag trifft im Anschwingen auf den Innerschweizer Eidgenossen Andreas Ulrich an. Die grosse Innerschweizer Hoffnung Joel Wicki misst sich mit dem Nordwestschweizer Routinier Mario Thürig. Ebenfalls im Programm des Anschwingens steht das Nostalgie-Duell zwischen Martin Grab und Schwingerkönig Arnold Forrer.

(SDA)