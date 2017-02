Das «Bündner Bier» kehrt in die Heimat zurück

Die Engadiner Bierbrauerei Tschlin in Martina wird ab Sommer das «Bündner Bier» brauen – im Auftrag der Brauerei Chur AG. «Wir hatten noch freie Kapazitäten; für uns ist dieser Auftrag sicher ein Gewinn», sagt Reto Rauch, Geschäftsführer der Biereria Tschlin. Das Bier wurde von den Churer Bierbrauern Martin Bundi, Christian Nold und Roberto Guntern lanciert.

Mit Gran-Alpin-Produkten

Seit zwei Jahren jedoch wird es in der Liechtensteiner Brauerei hergestellt und zwar mit Rheintaler Gerste. Nun kehrt das «Bündner Bier» nicht nur in seine ursprüngliche Heimat zurück, es wird definitiv einheimisch: Die Engadiner Brauerei arbeitet mit Gran Alpin Gerste, die in Graubünden wächst und biologisch angebaut wird. Und das Resultat lässt sich sehen: «Das neue ‹Bündner Bier› schmeckt sehr gut», sagt Rauch, der bereits die ersten Brau-Proben degustiert hat.

Kapazität wird erhöht

Bis anhin hat die Engadiner Tschlin AG rund 1200 Hektoliter Bier pro Jahr produziert – mit dem «Bündner Bier» wird die Produktion um 2000 Hektoliter erhöht, wie die Südostschweiz schreibt. Als Konkurrenz will Rauch das «Bündner Bier» für seine eigenen Produkte wie das Biera Engiadinaisa oder das Tschliner Pale Ale nicht verstanden haben. «Es ist ja keine Neulancierung, es ist schon länger auf dem Markt.»

Ruch beobachtet ein stetiges Wachstum der Bündner Brauerei-Szene. «Das ist sehr erfreulich und bereichert unser kulinarisches Angebot.»