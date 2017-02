Das erste Spiel in der Rückrunde der Super League lockt den FC St.Gallen gleich aus den Reserven. Gegen Angstgegner Vaduz müssen die Espen heute zeigen, was sie in der Winterpause an sich verbessert haben. Tranquillo Barnetta steht das erste Mal im grün-weissen Trikot auf dem Feld, er steht heute wohl im Mittelpunkt und seine Schritte werden genauestens verfolgt. Im Liveticker halten wir euch auf dem Laufenden.